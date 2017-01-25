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Изория: НАТО должна усилить присутствие в черноморском регионе


25.01.2017   17:44
Грузия и Швеция должны углублять сотрудничество и делиться опытом в процессе обеспечения эффективной территориальной обороны, заявил министр обороны Грузии Леван Изория.

Министр обороны Грузии находится в Швеции в рамках турне по европейским странам – Финляндии, Швеции и Эстонии. Он уже посетил Финляндию, где провел переговоры со своим коллегой Юсси Ниинисте.

«Сильные двусторонние активы и стабильное партнерство могут сыграть решающую роль в преодолении общих вызовов. Я пожелал бы еще больше углубить сотрудничество между нашими странами. Мы должны делиться друг с другом опытом в процессе создания эффективной системы территориальной обороны, которая будет основана на принципах тотальной обороны», — сказал Изория, выступая в шведском аналитико-исследовательском центре «Общество и оборона».

Глава грузинского оборонного ведомства также коснулся вопроса обеспечения безопасности черноморского региона — договоренность по данной теме была достигнута в июле прошлого года на саммите НАТО в Варшаве.

«Разработка окончательного варианта указанного плана должна завершиться к 2017 году. Параллельно регулярным консультациям и стратегическим дискуссиям вместе со странами-членами НАТО мы хотим более активно участвовать в обеспечении стабильной среды в черноморском регионе», — добавил министр обороны Грузии.

Говоря о ситуации с безопасностью в регионе, Изория напомнил о российской оккупации грузинских регионов и аннексии Крыма.

«После интервенции России в 2008 году и оккупации территорий Грузии произошла аннексия Крыма. Дестабилизация в Восточной Европе осложнила среду безопасности на Черном море. Мы верим, что критически важно, чтобы НАТО более активно подключилась к черноморскому региону», — заключил министр.

До выступления в шведском аналитико-исследовательском центре «Общество и оборона» министр обороны Грузии провел переговоры со своим коллегой из Швеции Петером Хультквистом в военной академии «Карлберг», а также с главнокомандующим ВС Швеции, генералом Микаэлом Бюденом.

У министра обороны Грузии также запланирована встреча с представителями парламентского комитета по обороне Швеции.

Из Швеции Леван Изория отправится в Эстонию.

"Новости-Грузия"





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