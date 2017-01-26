Два человека задержаны по обвинению в принадлежности к «воровскому миру»

26.01.2017 11:27 По обвинению в членстве в воровском мире МВД задержало двух лиц В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий правоохранители задержали в Тбилиси по обвинению в членстве в воровском мире З.Б. 1983 года рождения и ранее судимого Р.Г. 1969 года рождения.



Как сообщает МВД, следствие установило, что взамен на работу на одной из маршрутных линий в Тбилиси З.Б. систематически незаконно вымогал определенную сумму у водителя-арендатора микроавтобуса, принадлежащего ООО «Капитал групп». В январе текущего года водитель-арендатор прекратил выплачивать сумму З.Б., из-за чего в целях решения спора З.Б. связался с членом воровского мира Р.Г. и попросил его о помощи.



По информации следствия, 17 января текущего года Р.Г. и З.Б., в целях получения выгоды и влияния на пострадавшего, устроили в одном из домов в Глданском районе Тбилиси т.н. «воровскую разборку», с помощью Skype связались с находящимся за границей грузинским «вором в законе» Л.Х., который выслушал обе стороны и решил, что согласно «воровским законам», пострадавший водитель по-прежнему должен выплачивать определенную сумму З.Б



Следствие ведется по факту членства в воровском мире.















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