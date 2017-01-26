Все еще не известно, как попали в руки российских спецслужб личные данные грузинского военного

26.01.2017 12:33 Помимо личных данных Георгия Церцвадзе, российская сторона отправила Украине еще один документ, где говорится о том преступлении, из-за которого Москва требует выдачи грузинского офицера. По утверждению российских следственных служб, в 2003 году грузинский военнослужащий вместе с единомышленником совершил убийство в Сочи, передает "Рустави 2".



Интерпол объявил Гию Церцвадзе в розыск по красному циркуляру 23 декабря 2016 года. По словам супруги Церцвадзе, они забронировали билет в Киев именно в это время.



По заявлению бывших сотрудников силового ведомства, посадить Гию Церцвадзе на розыск по красному циркуляру, возможно, было заранее спланировано.



По их мнению, личную информацию Интерполу передала как раз таки грузинская сторона.



По заявлению бывшего начальника национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе, правительство не защищает военнослужащих, борющихся против России.



"Это, как выяснилось, в свое время было весьма нашумевшее преступление. Убили одного из самых влиятельных криминальных авторитетов в Сочи. Столько лет это следствие шло так, что никому в голову не приходило связать с ним Церцвадзе. В последние месяцы мы видим тенденцию, что Россия обращается к Интерполу с требованием розыска грузинских офицеров, которые в той или иной форме участвовали в войне в Абхазии, или в первой войне в Осетии, или участвовали в 2008 году в операциях, осуществленных против России"- заявил основатель "Ассоциации реформ Грузии" Шота Утиашвили.



По его мнению, Россия проводит кампанию, преследующую целью запугать грузинских военных.



Советник командующего национальной гвардии Украины Константин Паршин называет фальсификацией обвинения, предъявленные Гии Церцвадзе. По его заявлению, Гия Церцвадзе является настоящим героем, который воевал за Грузию и Украину против оккупанта России.

















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