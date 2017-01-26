В Кутаиси произошло нападение на инкассаторскую машину

26.01.2017 21:14 Неизвестные вооруженные лица в масках напали на инкассаторскую машину в Кутаиси. О пострадавших не сообщается.



В МВД Грузии подтверждают произошедшее и сообщают, что начато следствие по ст. 178 - завладение чужой движимостью с целью противоправного присвоения. Статья предусматривает штраф или ограничение свободы от 2 до 3 лет, или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.



В ведомстве заявляют, что в связи с произошедшим ведутся оперативно-следственные мероприятия.















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