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В Кутаиси произошло нападение на инкассаторскую машину


26.01.2017   21:14
Неизвестные вооруженные лица в масках напали на инкассаторскую машину в Кутаиси. О пострадавших не сообщается.

В МВД Грузии подтверждают произошедшее и сообщают, что начато следствие по ст. 178 - завладение чужой движимостью с целью противоправного присвоения. Статья предусматривает штраф или ограничение свободы от 2 до 3 лет, или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

В ведомстве заявляют, что в связи с произошедшим ведутся оперативно-следственные мероприятия.






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