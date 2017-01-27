|
Церцвадзе: Задача России - схватить тех, кто имеет информацию о безопасности Грузии
27.01.2017 15:07
Задачей России является максимально схватить тех лиц, которые имели и имеют информацию о безопасности Грузии, - об этом вышедший на свободу грузинский вице-полковник Гия Церцвадзе заявил в интервью телекомпании «Рустави 2».
По его словам, речь идет о задержании тех лиц, которые располагают информацией о стратегических объектах, структуре боевых подразделений и обо всем, что является тайной Грузии.
Церцвадзе заявил, что это первоочередная причина, по которой Россия хотела его задержания.
«Второй мотив в том, что хотят наказать тех людей, которые активно участвовали в боях против России», - сказал Гия Церцвадзе.
Вице-полковник Гия Церцвадзе, участвовавший в боевых действиях против России в войне в Абхазии и августовской войне 2008 года, был задержан 15 января в Украине. Российская сторона обвиняет его в совершении преступления в 2003 году, однако в международный розыск Церцвадзе был объявлен лишь 23 декабря 2016-го. Вчера он был освобожден из-под стражи, однако экстрадиционное производство в отношении Церцвадзе продолжается. До завершения следствия, в течение 40 дней ему запрещено покидать территорию Украины.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна