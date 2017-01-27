Церцвадзе: Задача России - схватить тех, кто имеет информацию о безопасности Грузии

27.01.2017 15:07 Задачей России является максимально схватить тех лиц, которые имели и имеют информацию о безопасности Грузии, - об этом вышедший на свободу грузинский вице-полковник Гия Церцвадзе заявил в интервью телекомпании «Рустави 2».



По его словам, речь идет о задержании тех лиц, которые располагают информацией о стратегических объектах, структуре боевых подразделений и обо всем, что является тайной Грузии.



Церцвадзе заявил, что это первоочередная причина, по которой Россия хотела его задержания.



«Второй мотив в том, что хотят наказать тех людей, которые активно участвовали в боях против России», - сказал Гия Церцвадзе.



Вице-полковник Гия Церцвадзе, участвовавший в боевых действиях против России в войне в Абхазии и августовской войне 2008 года, был задержан 15 января в Украине. Российская сторона обвиняет его в совершении преступления в 2003 году, однако в международный розыск Церцвадзе был объявлен лишь 23 декабря 2016-го. Вчера он был освобожден из-под стражи, однако экстрадиционное производство в отношении Церцвадзе продолжается. До завершения следствия, в течение 40 дней ему запрещено покидать территорию Украины.















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