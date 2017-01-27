По факту избиения журналиста Георгия Гасвиани задержаны трое

27.01.2017 19:32 Прокуратура Грузии распространила информацию о задержании трех лиц по факту избиения журналиста Георгия Гасвиани.



В связи с фактом избиения, и угрозы журналисту телекомпании "Иберия" 18 декабря 2016 года, прокуратура Грузии задержала Михаила Хуцишвили, Паату Квиникадзе, и Бориса Гогичаишвили.



В заявлении прокуратуры Грузии говорится:



"В результате следствия, проведенного прокуратурой Грузии, на основании судебного предписания по факту избиения, и угрозы журналисту Георгию Гасвиани, в виде обвиняемых задержаны Михаил Хуцишвили, Паата Квиникадзе, и Борис Гогичаишвили.



Следствием установлено, что 18 декабря 2016 года журналист телекомпании "Иберия" Георгий Гасвиани на своей машине поехал в г. Боржоми, где должен был принять участие в семинаре для журналистов в гостинице "Краун Плаза Боржоми". Около 24:00 часов по приезду в Боржоми у него стала скользить машина, из-за чего у его машины остановилась движущаяся в противоположном направлении автомашина, которым управлял Михаил Хуцишвили. Последнего сопровождали друзья, Паата Квиникадзе и Борис Гогичаишвили.



Данные лица вышли из машины, подошли к автомашине Георгия Гасвиани, и начали быть его по лицу и разной области тела, а Михаил Хуцишвили приложил находящееся у него огнестрельное оружие (пистолет) к голове Георгия Гасвиани, и угрожал ему, что Георгий Гасвиани воспринял, как реальную опасность нанесения вреда его жизни и здоровью. Михаил Хуцишвили, Борис Гогичаишвили, и Паата Квиникадзе прекратили избиение только после того, как узнали от Георгия Гасвиани, что он журналист, и стали уговаривать, чтобы Георгий Гасвиани не разглашал этот факт. А потом проводили его в гостиницу "Краун Плаза Боржоми".



Прокуратура обратилась к суду с ходатайством о задержании Михаила Хуцишвили, Бориса Гогичаишвили, и Пааты Квиникадзе. Следствием установлено, что Михаил Хуцишвили является бывшим старшим инспектором-следователем районного отделения участковых инспекторов Боржоми, Паата Квиникадзе бывший инспектор охраны здания и территории ЮЛ "Центральный исторический парк Боржоми" отделений охраны объектов региональной полиции охраны Департамента полиции охраны Самцхе-Джавахети, а Борис Гогичаишвили на время совершения действия был безработным. Следствием также установлено, что во время совершения преступления Михаил Хуцишвили и Паата Квиникадзе не были при исполнении служебного полномочия.

















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