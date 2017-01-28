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Грузия и Эстония будут сотрудничать в сфере военного образования


28.01.2017   16:49
Грузия будет посылать больше курсантов и военных на обучение в Эстонию, заявил министр обороны Грузии Леван Изория после встречи со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкна в Таллине.

На сегодняшний день в Балтийском колледже обороны обучаются три грузинских офицера и два гражданских лица. Они проходят командно-штабные курсы и курсы высшего командования.

Леван Изория встретился с Маргусом Цахкна в рамках своего турне по странам Европы – Финляндии, Швеции и Эстонии. На встрече стороны обсудили планы сотрудничества и реформы в Грузии в сфере обороны.

«Мы приняли решение уделять больше внимания сотрудничеству в сфере образования. В частности, предоставить возможность и отправлять больше курсантов и офицеров в Эстонию на учебу», — сказал Изория.

Министр обороны Грузии также сообщил, что стороны обсудили возможность участия Грузии в формате сотрудничества стран Балтии и Скандинавии в сфере обороны.

«Этот вопрос будет темой будущего обсуждения. Сам визит был очень успешным. Позже будут запланированы конкретные учения и планы сотрудничества с этими странами», — сказал Изория, добавив, что Грузии уже удалось получить согласие на участие в этом формате.

Глава эстонского оборонного ведомства, в свою очередь, также поддерживает расширение существующего формата сотрудничества.
«Формат сотрудничества Грузии со странами Балтии и Скандинавии очень важен. Эстония поддерживает эту идею. По моему мнению, для успеха этой идеи необходимы практические действия и решения», — сказал Цахкна.

После встречи министр обороны Грузии посетил авиационную базу Эмари, откуда контролируется воздушное пространство стран Балтии.

Леван Изория отправился в турне по европейским странам 23 января. Он уже провел встречу с министром обороны Финляндии Юсси Ниинисте, главой Сил обороны Финляндии, генерал-лейтенантом Ярмо Линдбергом и главой МИД Тимо Сойни.

После Финляндии глава грузинского оборонного ведомства посетил Швецию где провел встречу с министром обороны Швеции Петером Хультквистом и главнокомандующим ВС Швеции, генералом Микаэлом Бюденом.

Турне завершится 28 января.






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