Грузия и Эстония будут сотрудничать в сфере военного образования

28.01.2017 16:49 Грузия будет посылать больше курсантов и военных на обучение в Эстонию, заявил министр обороны Грузии Леван Изория после встречи со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкна в Таллине.



На сегодняшний день в Балтийском колледже обороны обучаются три грузинских офицера и два гражданских лица. Они проходят командно-штабные курсы и курсы высшего командования.



Леван Изория встретился с Маргусом Цахкна в рамках своего турне по странам Европы – Финляндии, Швеции и Эстонии. На встрече стороны обсудили планы сотрудничества и реформы в Грузии в сфере обороны.



«Мы приняли решение уделять больше внимания сотрудничеству в сфере образования. В частности, предоставить возможность и отправлять больше курсантов и офицеров в Эстонию на учебу», — сказал Изория.



Министр обороны Грузии также сообщил, что стороны обсудили возможность участия Грузии в формате сотрудничества стран Балтии и Скандинавии в сфере обороны.



«Этот вопрос будет темой будущего обсуждения. Сам визит был очень успешным. Позже будут запланированы конкретные учения и планы сотрудничества с этими странами», — сказал Изория, добавив, что Грузии уже удалось получить согласие на участие в этом формате.



Глава эстонского оборонного ведомства, в свою очередь, также поддерживает расширение существующего формата сотрудничества.

«Формат сотрудничества Грузии со странами Балтии и Скандинавии очень важен. Эстония поддерживает эту идею. По моему мнению, для успеха этой идеи необходимы практические действия и решения», — сказал Цахкна.



После встречи министр обороны Грузии посетил авиационную базу Эмари, откуда контролируется воздушное пространство стран Балтии.



Леван Изория отправился в турне по европейским странам 23 января. Он уже провел встречу с министром обороны Финляндии Юсси Ниинисте, главой Сил обороны Финляндии, генерал-лейтенантом Ярмо Линдбергом и главой МИД Тимо Сойни.



После Финляндии глава грузинского оборонного ведомства посетил Швецию где провел встречу с министром обороны Швеции Петером Хультквистом и главнокомандующим ВС Швеции, генералом Микаэлом Бюденом.



Турне завершится 28 января.















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