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Гражданин Азербайджана задержан в Грузии за наркопреступление


30.01.2017   11:03
Сотрудники главного управления по борьбе с противозаконным оборотом наркотиков департамента центральной криминальной полиции МВД задержали за наркопреступление в Тбилиси гражданина Азербайджанской Республики Э.И. 1985 года рождения.

Как сообщает МВД Грузии, на места временного проживания задержанного изъяты вещества, содержащие наркотические вещества.

«В ходе обыска места временного проживания задержанного правоохранители изъяли 727 таблеток, содержащих наркотическое средство MDMA, 52 пластины, содержащие наркотическое средство MDMA, и наркотик, содержащий 15,07 грамм конопляной смолы. В результате наркологической проверки у Э.И. был зафиксирован факт употребления наркотиков. Следствие ведется по факту противозаконного приобретения-хранения наркотического средства в особо крупном размере (подпункт «а» 3-й части статьи 260 УК Грузии)», - отмечается в заявлении МВД.






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