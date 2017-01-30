Из Минобороны Грузии планируется увольнение до 4 тысяч сотрудников - ЕНД

30.01.2017 18:00 Представители "Единого национального движения" Нугзар Циклаури и Бесо Шенгелия заявили о готовящемся массовом увольнении гражданских лиц и военнослужащих из Министерства обороны.



Представители оппозиционной партии отметили, что эта тенденция началась давно, когда в стране свернули военную промышленность.



"В Министерстве обороны продолжаются массовые увольнения гражданских лиц и военнослужащих. Это является преступлением перед грузинской армией со стороны власти, развалом и диверсией против вооруженных сил со стороны Министерства обороны.



Это является частью единого плана, в рамках которого были развалены оборонные рубежи, в стране фактически не существует военная промышленность, упразднены инженерные батальоны Лило, и другие"- заявил Циклаури.



В то же время, по словам Бесо Шенгелия, на данном этапе из Минобороны уже уволены более чем 1 800 человек, 3 800 переведены в отдел кадров, и к 15 февраля ожидается освобождение еще более чем 3 000 сотрудников.



"Министерство обороны поздравило с наступлением 2017 года увольнением более чем 1000 сотрудников. 9 января безапелляционно уволили 145 военных, 3 800 сотрудников перевели в распоряжение кадров, и пока министр не подписал приказ. Министерство обороны объявило три этапа "оптимизации".



Первую и пятую бригады объединили. Инженерная бригада, находящаяся в подчинении сухопутных войск, будет распущена, и переделана в батальон.



Более чем 200 человек уволили из бригады прямо на плацу, вычитали фамилии и поставили их в сторонке как прокаженных, и униженных отпустили по домам. А также вообще распустили два батальона инженерной бригады, и таким способом уволили с работы 200 человек. Конкретные факты: на территории, прилегающей к Лило, был инженерно-вспомогательный батальон, где работали 350 человек. Этот батальон состоял из трех рот, плюс управление батальона, сотрудников военного обеспечения полностью распустили. А также уволили всех гражданских лиц из штаба батальона и бригады.



По конкретному адресу, улица Чирнахули №11 (территория, прилегающая к Лило), прямо в строю вычитали фамилии 85 человек, и сказали, что они уволены из вооруженных сил, им запрещено присутствие на данной территории, и они должны немедленно покинуть ее.



Чтобы информация о внутренних делах не вышла наружу, требуют, чтобы они расписались в специальном журнале бригады, согласно которому подписчик берет на себя обязательство о нераспространении информации.



Целенаправленным увольнениям способствует и то, что военнослужащим говорят, чтобы они взяли компенсации по званиям, и добровольно ушли из вооруженных сил, иначе их все равно сознательно завалят по физио. Лейтенант получит 5 000 лари, капитан- 10000 лари, майор – 12 000 лари, вице-полковник – 15 000 лари, полковник- 20 000 лари.



Упразднена танковая база, дислоцированная в Крцаниси, на территории Земо Поничала, а также распустили противотанковую роту первой бригады, дислоцированной вблизи от Мцхеты, большинство уволили, а остальную часть присоединили к четвертой бригаде. В военной полиции 21 декабря освободили с работы 99 сотрудников Восточного батальона военной полиции, а также 40 сотрудников Западного батальона (об этом прямо заявил с СМИ бывший деловод Восточного батальона Шота Матитаишвили).



А также к 15 февраля ожидается новый этап увольнений. Новый начальник Генерального штаба Чачибая целенаправленно уничтожает грузинскую армию"- отметил Бесо Шенгелия.

















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