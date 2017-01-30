Минобороны подтверждает увольнение 2250 сотрудников

30.01.2017 18:07 В рамках осуществленной в Министерстве обороны Грузии оптимизации-реорганизации со службы уволены до 2250 человек, в том числе из гражданского офиса уволены 400 внештатных и 1350 штатных сотрудников, из Вооруженных силе же – 217 офицеров и 123 сержанта. Об этом сообщает Минобороны Грузии.



«...В результате реорганизации в целом оборонное ведомство покинули до 2250 человек, в том числе из гражданского офиса уволены: 400 внештатных и 1350 штатных сотрудников, в общей сложности 1750 гражданских лиц. Из вооруженных сил уволены: 217 офицеров, 123 сержанта, всего – 340 военных. Из них 209 офицеров покинули ВС на основании личного заявления с разовым выходным пособием. Выданная им компенсация в общем составила 5 млн 197 тысяч 500 лари. Ставки компенсаций были определены в соответствии с их званиями: лейтенант, старший лейтенант – 10 тысяч лари; капитан – 14 тысяч лари; майор – 18 тысяч лари; вице-полковник – 23 тысячи лари; полковник – 29 тысяч лари», - говорится, в частности, в заявлении Минобороны Грузии.



Процесс реорганизации в ведомстве начался в сентябре 2016 года. Как отмечается в заявлении, с приходом в министерство нового руководства был разработан план по искоренению системных погрешностей и стратегического развития ведомства.



Целью реформы является создание и усовершенствование Вооруженных сил, совместимых с НАТО, исходя из национальных интересов страны и с учетом существующих угроз, что должно осуществиться путем экономии административных расходов, сокращения бюрократического аппарата, упразднением дублирующих функций и нефункциональных штатных единиц.















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