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Уволенные сотрудники Минобороны Грузии требуют отставки министра


30.01.2017   21:14
Акция протеста уволенных из Минобороны Грузии прошла в понедельник у офиса военного ведомства в Тбилиси.

Участники акции потребовали отставки министра обороны Левана Изория, подписавшего указ об увольнении более 2 тысяч военнослужащих и сотрудников Минобороны. По заявлению уже бывших военных, акция была предупредительной и вскоре они предпримут новые шаги по защите своих прав.

В свою очередь Министерство обороны Грузии распространило в понедельник сообщение, в котором говорится, что в рамках проходящей реформы по оптимизации и реорганизации структуры уволены 2 тыс. 250 сотрудников, в основном гражданские лица.

"Всем уволенным сотрудникам будет выдана единовременная компенсация в размере 5 197 500 лари", - сообщает Минобороны.

Военное ведомство отметило, что сокращение штатов не отражается на боеспособности грузинской армии. В результате же оптимизации и реорганизации структуры сэкономлено 32 млн лари (около $12 млн).

Между тем представители оппозиции заявляют, что сокращения в Минобороны являются политикой действующих властей по ослаблению грузинской армии.

"У нас есть достоверная информация, что в феврале намечено увольнение еще 3 тысяч военнослужащих. Эти действия являются целенаправленной политикой действующих властей по ослаблению грузинской армии", - заявил журналистам на брифинге один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзар Циклаури.

По указу, подписанному президентом Грузии в конце 2016 года и утвержденного парламентом, численность штатного расписания Минобороны на 2017 год составляет 37 тысяч военнослужащих и обслуживающих гражданских лиц.






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