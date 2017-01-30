Министр обороны говорил о концепции «тотальной обороны» в ходе европейского тура

30.01.2017 22:10 Министр обороны Грузии Леван Изория 23-28 января посетил Финляндию, Швецию и Эстонию, где обсуждал перспективы двустороннего сотрудничества и изучил опыт трех стран в тотальной обороне, а также в системе призывников и резерва.



23 января Леван Изория встретился со своим финским коллегой Юсси Нийнистё, а также с командующим Силами обороны, генералом Ярмо Линдбергом и министром иностранных дел Тимо Сойни.



В ходе переговоров Изория и Нийнистё обсудили обстановку с точки зрения безопасности в Европе и перспективы сотрудничества с Группой инициативы усиленных возможностей НАТО.



«Коллеги отметили, что в этом формате сотрудничества грузия и Финляндия вместе с другими членами регулярно будут участвовать в политических консультациях и стратегических дискуссиях», - сообщает Министерство обороны Грузии.



Из Финляндии глава оборонного ведомства Грузии отправился в Швецию, где 24 января встретился со своим шведским коллегой Питером Хультквистом. «Министры обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны а также обстановку с точки зрения тотальной обороны и политики безопасности», - сообщило Министерство обороны Швеции после встречи.



После проведенных 24 января двусторонних встреч, министры обороны двух страны приняли участие в семинаре под названием «Швеция и Грузия – сотрудничество в сфере обороны в нестабильном мире», на котором обсуждался целый ряд вопросов, связанных с Грузией, в том числе, приоритеты внешней политики и безопасности страны, процесс ее интеграции в НАТО и ЕС, а также контрмеры против шагов России в регионе.



В своем выступлении Питер Хультквист отметил, что Грузия является «жертвой российской агрессии» и как перед Балтийским морем, так и перед Черным морем стоят общие вызовы от агрессивной России. «Сегодня почти 20% территорий Грузии оккупированы. Швеция поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ», - заявил Хультквист.



«Мы в полной мере поддерживаем право Грузии самой решать собственное будущее и внешнеполитический курс, без вмешательства извне. Это является краеугольным камнем системы безопасности Европы, а также краеугольным камнем международного права», - добавил он.



Выступая перед около экспертами и представителями СМИ, министр обороны Грузии, говоря об отношениях между НАТО и Грузией, заявил, что «за интервенцией России в 2008 году и оккупацией территорий Грузии последовала аннексия Крыма и дестабилизация в Восточной Европе осложнила среду безопасности на Черном море».



«В контексте усиления среды безопасности, мы верим, что критически важно, чтобы НАТО более активно участвовало в Черноморском регионе... С нетерпением ждем завершения усиления военного присутствия НАТО в Черноморском бассейне в 2017 году и вместе со странами НАТО мы желаем более активно участвовать в достижении стабильной среды в Черноморском регионе», - заявил Изория.



ОН также затронул перспективы сотрудничества между Швецией и Грузией и добавил, что Грузия надеется, что примет опыт Швеции «в процессе создания эффективной системы территориальной обороны, которая будет основана на подходе тотальной обороны».



В Швеции Изория также встретился с верховным командующим Вооруженными силами Швеции Микаелем Биденом и с представителями Комитета по вопросам обороны Парламента Швеции.



Из Швеции министр обороны Грузии отправился в эстонский город Тарту, где посетил Колледж обороны Балтии и встретился с теми грузинскими слушателями, которые проходят командно-штабные и высшие командные курсы в колледже.



В Эстонии Изория провел встречи со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкна, а также с председателем Комитета по вопрсам оборон эстонского парламента Ханнесом Хансосом и с заместителем командующего Силами обороны Эстонии, бригадным генералом Индреком Сирелом.



«Мы признаем четкую политику Грузии по восстановлению вопроса территориальной целостности дипломатическим путем», - сообщает Министерство обороны Эстонии со ссылкой на слова Цахкна, - «Эстония твердо поддерживает вступление Грузии в НАТО. Мы также поддерживаем интеграцию Грузии в ЕС».



Согласно тому же сообщению, Леван Изория говорил о реформах обороны в Грузии и военном сотрудничестве с НАТО. «По словам министра Изория, Грузия много изучила от Эстонии, Финляндии и Швеции о системах призыва и к нынешней весне страна внесет изменения в свою системы призыва», - говорится в заявлении.



Маргус Цахкна также отметил, что Эстония «продолжит тесное сотрудничество с грузией в сфере обороны, в ходе которого внимание будет акцентировано на развитие кибер обороны Грузии».



«У нас налажено очень успешное сотрудничество с Эстонией в сфере кибер-безопасности. Были определены новые направления, которые возведут на более высокий уровень наше сотрудничество в этой сфере. Мы также решили уделять больше внимания существующему сотрудничеству в сфере обороны», - заявил Изория после встречи.



Подводя итоги визитов, министр обороны Грузии заявил, что «мы активно обсуждаем участие грузии в рамках существующего формата обороны стран Скандинавии и Балтии». «Этот вопрос будет одной из главных тем в ходе дальнейших обсуждений. Визит был очень успешным и в ближайшем будущем мы планируем больше конкретных учений, больше планов конкретного сотрудничества с этими странами», - отметил Леван Изория.



По его словам, Грузия продолжает тесное сотрудничество со странами Скандинавии и Прибалтики над реформой обороны. «Мы заинтересованы реализацией концепции тотальной обороны. А также мы желаем восстановить системы призывников, сформировать систему мобилизации и резерва с будущего года», - заявил он.



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