Гражданка Грузии задержана за незаконную торговлю дорогостоящим коньяком

31.01.2017 13:42 Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии задержали гражданку Грузии по обвинению в реализации безакцизного коньяка.



По информации пресс-службы ведомства, правоохранители изъяли 700 бутылок коньяка «David» компании Сараджишвили, которые обвиняемая пыталась реализовать без уплаты налогов на территории Грузии.



В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье УК Грузии «Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки в крупном размере группой лиц».















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