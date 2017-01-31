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Гражданка Грузии задержана за незаконную торговлю дорогостоящим коньяком


31.01.2017   13:42
Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии задержали гражданку Грузии по обвинению в реализации безакцизного коньяка.

По информации пресс-службы ведомства, правоохранители изъяли 700 бутылок коньяка «David» компании Сараджишвили, которые обвиняемая пыталась реализовать без уплаты налогов на территории Грузии.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье УК Грузии «Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки в крупном размере группой лиц».






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