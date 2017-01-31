Усупашвили: Оптимизация в армии была необходима

31.01.2017 13:48 Оптимизация в армии была необходима – заявил бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили, комментируя вопрос оптимизации, осуществленной в Министерстве обороны.



По его же мнению, положение в вооруженных силах было похоже на перевернутую пирамиду, поскольку высоких должностных лиц было больше по сравнению с лицами низкого ранга, что неправильно.



"В вооруженных силах у нас было положение перевернутой пирамиды. Всем известно, что армия является организацией, где количество полковников не может быть больше количества капитанов. Там много рядовых, потом сержантов, потом других, и мало генералов.



Тем временем в армии было положение, когда это соотношение было невообразимое. Чем это было вызвано, и откуда взялось, это другая тема. Не является государственной тайной, поскольку и мне, и всем известно, что было необходимо сделать определенные шаги"- отметил Давид Усупашвили.



По информации Минобороны, в результате реорганизации в целом ведомство покинули 2 250 человек, в том числе из гражданского офиса были уволены 400 внештатных и 1350 штатных сотрудников, а из вооруженных сил 217 офицеров и 123 сержанта.















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