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НАТО усилит присутствие в Черном море


31.01.2017   15:19
Министры обороны стран — членов НАТО в феврале 2017 года одобрят пакет мер по усилению военного присутствия в регионе Черного моря. Об этом во вторник, 31 января, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Меры будут касаться укрепления региональных позиций НАТО на суше, в море и в воздушном пространстве, подчеркнул Столтенберг.

30 января Столтенберг заявил, что с Россией возможно поддерживать добрососедские отношения при соблюдении нескольких условий.

«С Россией возможно иметь практичные отношения и быть соседями, если вы сильны, тверды и предсказуемы», — допустил генсек.






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