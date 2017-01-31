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Министры обороны НАТО подытожат на встрече в феврале меры по укреплению альянса


31.01.2017   16:07
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник в Брюсселе, что министры обороны стран-членов альянса дадут оценку комплексу мер по усилению сил НАТО, принятых в последнее время в связи с изменением международной обстановки.

"Мы подытожим эту работу на встрече наших министров обороны в феврале", - сказал Й.Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радовым.

Генсек упомянул, что НАТО "реагирует за счет увеличения присутствия на юго-востоке, а также в государствах Балтии, а также в Польше", и кроме этого, усиливает позиции в регионе Черного моря.

"Мы видим, что Россия ведет себя более напористо и более самоутверждающим образом, мы видим на южном фланге терроризм, и мы наблюдаем кибератаки и ведение гибридных военных действий", - отметил он.






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