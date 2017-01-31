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В Эстонии готовятся к прибытию американских солдат


31.01.2017   16:40
В Эстонию в субботу прибудут военнослужащие из механизированной роты 1-го батальона 68 кавалерийского полка США, которые сменят находящихся здесь солдат воздушно-десантных войск.

В понедельник часть солдат уже отправилась в Эстонию, чтобы подготовиться к приему основного состава роты и боевой техники. Кроме пехотинцев, сюда прибудет и саперный элемент поддержки, сообщил во вторник в газете "Постимеэс" (Postimees) командир полка подполковник Стив Кэйпхарте (Steve E. Capehart).

По его словам, на вооружении части, входящей в состав 3-ей бронебригады 4-ой дивизии США, находятся боевые машины пехоты Bradley. Солдаты останутся в Эстонии до тех пор, пока в Эстонию не прибудет батальонная боевая группа НАТО с тяжелой боевой техникой.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сил обороны Эстонии батальонная боевая группа НАТО прибудет в Эстонию в апреле. В ее составе будут более тысячи солдат НАТО во главе с военнослужащими из Великобритании.






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