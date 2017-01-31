На февральском саммите НАТО проголосует за усиление присутствия в регионе Черного моря

31.01.2017 16:47 Североатлантический альянс на встрече министров обороны 15—16 февраля в Брюсселе завершит разработку пакета мер по усилению военного присутствия в регионе Черного моря. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.



«НАТО финализирует пакет мер по усилению военного присутствия в черноморском регионе на суше, в море и в воздухе на предстоящей встрече», — сказал он перед встречей с новым президентом Болгарии Руменом Радевым.



По словам главы НАТО, ни оборонный блок западных государств, ни новая администрация США «не нацелены на холодную войну и конфронтацию с Россией», а «хотят диалога, но с позиции силы». Он отметил, что обсуждал вопрос о России в телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом.



Действия НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе и Черноморском регионе носят сбалансированный характер и являются ответом на решительные действия России, подчеркнул Столтенберг.



Радев, который в ходе своей предвыборной кампании считался пророссийским кандидатом, позднее дал понять, что это не так. Тем не менее перед встречей со Столтенбергом он заявил журналистам, что «усиление НАТО должно идти рука об руку с углублением политического диалога с Россией, чтобы избежать конфронтации», передает ТАСС.















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