Взвод грузинских миротворцев отправился в Центральноафриканскую республику

31.01.2017 18:37 Сводный взвод второй пехотной бригады ВС Грузии сегодня отправился в Центральноафриканскую республику для участия в тренировочной миссии ЕС (EUTM RCA).



Грузинские военные разместятся в столице ЦАР Банги на базе «Укатекс» и пробудут там шесть месяцев.

Под руководством капитана Романа Модебадзе взвод будет участвовать в обеспечении безопасности базы, конвоировании и сопровождении, а также в моторизированном патрулировании. Грузинский контингент будет подчинятся французскому командованию.



Церемония проводов грузинских военных состоялась на территории смешанной авиационной эскадрильи в Алексеевке (близ Тбилиси).



В ней приняли участие министр обороны Леван Изория, глава Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая, его первый заместитель Николоз Джанджгава и посол Франции в Грузии Паскаль Менье.



«Мы вносим важный вклад в дело безопасности мира вместе с нашими партнерами и утверждаем основанный на правилах международный порядок, частью которого хотим стать и сами», — сказал Леван Изория.



«Эта миссия осуществляется под эгидой ЕС и укрепляет тот процесс, который называется интеграцией Грузии в Евросоюз. Укрепляет ту поддержку, которую мы чувствуем от наших партнеров с точки зрения укрепления защиты территориальной целостности и суверенитета», — подчеркнул министр.



«Мы очень ценим вклад, внесенный Вооруженными силами Грузии вместе с французскими военнослужащими в дело по укреплению мира и стабильности в мире», — заявил на церемонии проводов посол Франции в Грузии.



«Думаю, такого рода операции еще больше сближают Вооруженные силы наших стран, в том числе способствуют формированию тесных связей. Военное сотрудничество, существующее между Грузией и Францией, находится на высоком уровне», — сказал Паскаль Менье.



До переброски в ЦАР сводный взвод прошел четырехнедельную подготовку в Национальном учебном центре «Крцаниси» под руководством грузинских инструкторов. Они обучались патрулированию, устройству патрульной базы, операции по обыску и кордону. За четыре месяца военные также прошли огневую подготовку, психологическое тестирование и научились оказывать первую медицинскую помощь.



О том, что сводный взвод второй пехотной бригады ВС Грузии отправится в миротворческую миссию в ЦАР, стало известно в сентябре 2016 года, когда Грузию посетил министр обороны Франции Жан-Ив Ле-Дриан. Тогда же министр обороны Грузи также заявил, что после того, как грузинский взвод прибудет в ЦАР и приступит к выполнению своих обязанностей, он вместе с Жан-Ивом Ле Дрианом посетит их.



Грузинские военные участвуют в миротворческих миссиях в Центральноафриканской республике с середины июля 2014 года. Миссия ЕС в ЦАР стартовала в феврале 2014 года. В марте этого года в ЦАР стартовала миссия ЕС военных сотрудников. К этой миссии подключились и пять грузинских офицеров, которые пробыли там до июля 2016 года.















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