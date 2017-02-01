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В Грузии продолжают уничтожать вещества, оставленные российской армией
01.02.2017 10:56
Осуществляется проект уничтожения взрывоопасных веществ, оставленных российской армией. Мероприятие, профинансированное ОБСЕ, осуществляют специалисты научного центра "Дельта".
Проект, который уже несколько лет продолжается, преследует целью очистку грузинских военных баз от просроченных и списанных боеприпасов, оставленных российской армией.
"В Грузии осталось довольно объемное количество просроченных, не взорванных боеприпасов. По поддержке западных партнеров мы периодически осуществляем проекты, это основные проекты Министерства обороны, в которые включена "Дельта", как их непосредственный исполнитель"- заявил исполняющий обязанности генерального директора научного центра "Дельта" Шота Кварацхелия.
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