Два человека задержаны по обвинению в вымогательстве и сексуальном домогательстве

01.02.2017 11:14 Сотрудники департамента полиции МВД по Мцхета-Мтианети задержали по обвинению в вымогательстве и понуждению к сексуальной связи находящихся под условным заключением двух лиц - М.Дж. 1974 года рождения и И.М. 1990 года рождения.



По информации МВД, следствие установило, что обвиняемые, угрожая и шантажируя распространением видеоматериала, отражающего личную жизнь, а также порочащих честь сведений, вымогали у гражданина деньги и принуждали его к сексуальной связи.



Следствие ведется по факту понуждения к сексуальной связи и похищения удостоверения личности (подпункты «б» и «в















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