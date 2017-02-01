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Два человека задержаны по обвинению в вымогательстве и сексуальном домогательстве


01.02.2017   11:14
Сотрудники департамента полиции МВД по Мцхета-Мтианети задержали по обвинению в вымогательстве и понуждению к сексуальной связи находящихся под условным заключением двух лиц - М.Дж. 1974 года рождения и И.М. 1990 года рождения.

По информации МВД, следствие установило, что обвиняемые, угрожая и шантажируя распространением видеоматериала, отражающего личную жизнь, а также порочащих честь сведений, вымогали у гражданина деньги и принуждали его к сексуальной связи.

Следствие ведется по факту понуждения к сексуальной связи и похищения удостоверения личности (подпункты «б» и «в






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