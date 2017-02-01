Оппозиция: Цервадзе не доверяет грузинским властям

01.02.2017 12:48 Представители оппозиционных партий Грузии считают, что военнослужащий Гия Цервадзе вынужден был просить убежища в Украине из-за действий грузинских властей.



Вице-полковник МВД Грузии в отставке, один из командиров спецназа во время грузино-российской войны 2008 года — Гия Церцвадзе, накануне попросил статус политического беженца в Украине. Украинские власти до 25 февраля должны удовлетворить или отклонить просьбу Церцвадзе.



Комментируя решение Цервадзе, часть оппозиционных лидеров снова заявила, что власти передали личные данные Гии Церцвадзе Москве, ничего не сделав для его предупреждения.



«От грузинских властей он не ожидает ничего, кроме измены, поэтому он просит убежище в Украине, где его арестовали при посредничестве наших властей для передачи России. Но очень твердая позиция общественности вынудила и наши и украинские власти его освободить», — сказал член партии «Единое национального движения» Ника Руруа в эфире телекомпании «Рустави-2».



Он призвал расследовать действия грузинской стороны и обнародовать данные, которые были переданы Россие в связи с началом дела в отношении Цервадзе.



«Передача данных людей, которые участвовали в спецоперациях, абсолютно неприемлема и является немыслимой изменой фундаментальным интересам страны», — заявил Руруа.



Оппозиционный депутат от партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки разделяет мнение Руруа.



«Господин Церцвадзе — заслуженный офицер нашей страны, который принимал участие в защите независимости нашей страны, и, к сожалению для нас, оказалось, что наше правительство вместо того, чтобы защитить его, передало его личные данные и других заслуженных офицеров. Я с пониманием отношусь к решению господина Церцвадзе, но то, что происходит является тревожным и безо всякого преувеличения содержит признаки измены», — сказал Канделаки.



Пробывший в СИЗО 11 дней и освобожденный по специальному распоряжению генпрокурора Украины Церцвадзе считает, что Россия преследует грузинских военных по сфабрикованным обвинениям, а грузинское правительство ничего не делает, чтобы защитить своих солдат.



Церцвадзе во время войны 2008 года командовал отрядом спецназа МВД. Сам он предполагает, что Москва пытается заполучить грузинских военнослужащих для того, чтобы добиться от них ложных показаний и заставить сказать, что войну в 2008 году начала Грузия.



Церцвадзе был задержан 15 января в киевском аэропорту из-за того, что пограничники обнаружили его имя в Красном циркуляре Интерпола. Как оказалось, Россия внесла его имя в розыск 23 декабря 2016 года и обвинила в убийстве, которое якобы произошло 13 лет назад, в 2003 году в городе Сочи.



Церцвадзе заявляет, что после участия в войне в Абхазии в 1993 году никогда не посещал Россию.

В настоящее время Церцвадзе вместе с женой остается в Украине. Он планирует продолжить свою деятельность в Вооруженных Силах Украины, где работает военным инструктором.















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