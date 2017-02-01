|
«Находящимся в Украине грузинским военнослужащим опасность не угрожает» - замглавы МВД Грузии
01.02.2017 14:45
Находящимся в Украине грузинским военнослужащим опасность не угрожает, заявил замминистра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили.
«Воюющим в Украине грузинским военнослужащим опасность не угрожает. Они не объявлены в розыск. У нас нет кейса похожего на кейс Церцвадзе. Что касается лично Церцвадзе, то представители министерства сознательно не делают комментариев, учитывая различные обстоятельства, а также интересы Церцвадзе.
Если найдется закрытый формат, то мы готовы предоставить информацию заинтересованным лицам. Еще раз хочу отметить, что никакая информация не передается России прямым путем»,-сказал Хуцишвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна