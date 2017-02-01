«Находящимся в Украине грузинским военнослужащим опасность не угрожает» - замглавы МВД Грузии

01.02.2017 14:45 Находящимся в Украине грузинским военнослужащим опасность не угрожает, заявил замминистра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили.



«Воюющим в Украине грузинским военнослужащим опасность не угрожает. Они не объявлены в розыск. У нас нет кейса похожего на кейс Церцвадзе. Что касается лично Церцвадзе, то представители министерства сознательно не делают комментариев, учитывая различные обстоятельства, а также интересы Церцвадзе.



Если найдется закрытый формат, то мы готовы предоставить информацию заинтересованным лицам. Еще раз хочу отметить, что никакая информация не передается России прямым путем»,-сказал Хуцишвили.















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