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Политическая команда Саакашвили окажет юридическую помощь грузинским военным, которых разыскивает Россия


01.02.2017   16:56
Экс-президент Саакашвили встретился с грузинскими военными, находящимися в Украине.

Саакашвили обещал бойцам юридическую помощь. Политическая команда бывшего президента окажет юридическую помощь Георгию Церцвадзе, Зауру Берианидзе, и другим грузинским военнослужащим, которых требует судить Россия.

"Правительство Грузии предало людей, продало информацию. До того Россия достигла своей цели, создала вам проблемы, и еще многим создаст проблемы.

Сегодня с нами работают лучшие юристы Украины, вот эти ребята, у нас еще несколько специалистов с лучшим образованием. У них собственные юридические фирмы и есть опыт, чтобы заступится, постоять за вас, и других грузинских военных, которые окажутся в том же положении"- заявил Михеил Саакашвили.







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