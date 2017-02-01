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Турция, Грузия и Азербайджан проведут совместные военные учения
01.02.2017 18:07
В скором времени планируется проведение совместных военных учений с участием военнослужащих из Азербайджана, Турции и Грузии.
Об этом было отмечено на прошедшей 1 февраля встрече посла Азербайджана в Грузии Дурсуна Гасанова с министром обороны этой страны Леваном Изориа.
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