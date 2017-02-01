Турция, Грузия и Азербайджан проведут совместные военные учения

01.02.2017 18:07 В скором времени планируется проведение совместных военных учений с участием военнослужащих из Азербайджана, Турции и Грузии.



Об этом было отмечено на прошедшей 1 февраля встрече посла Азербайджана в Грузии Дурсуна Гасанова с министром обороны этой страны Леваном Изориа.















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