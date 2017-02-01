С корабля ЧФ РФ обстреляли украинский самолёт Ан-26

01.02.2017 20:34 Самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян сегодня в 10:20 над Одесским газовым месторождением в Черном море. Об этом в среду 1 февраля сообщает "Думская.net" со ссылкой на штаб ВМСУ.



По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской федерации. Кроме того, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. С борта МПК применялись также сигнальные ракеты.



Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж не пострадал.



Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имел.



Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил информацию.



"1 февраля во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26. В результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания", - написал он на странице в Facebook в среду 1 февраля.



Кроме того, продолжил министр, экипажем была обнаружена и зафиксирована работа радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.



"После возвращения летательного аппарата на аэродром при внешнем осмотре воздушного корабля обнаружено 3 см пулевое отверстие – последствие обстрела самолета из стрелкового оружия", - рассказал Полторак.



В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что о произошедшем обстреле самолета Полторак доложил главе государства Петру Порошенко.



"Сегодня во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет. Об этом президенту доложил министр обороны Степан Полторак. Это произошло в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал", - написал он на своей Facebook-странице.



Ранее в январе сообщалось что в Черном море с захваченных Россией буровых вышек "Чорноморнафтогаза" обстреляли водолазное судно ВМС Украины "Почаев".















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