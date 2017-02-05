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МВД Грузии изъяло наркотики в особо крупном размере
05.02.2017 14:05
Сотрудниками Министерства внутренних дел Грузии задержан Г.М. 1991 года рождения по обвинению в незаконном приобретении и хранении большого количества наркотического вещества.
Как сообщает МВД, при личном досмотре задержанного правоохранители изъяли расфасованные в 24 пакетика 16,65 грамм наркотического вещества, который по заключению экспертизы, содержит 3,3478 грамм героина.
Следствие ведется по факту незаконного приобретения и хранения большого количества наркотического вещества.
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