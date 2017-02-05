МВД Грузии изъяло наркотики в особо крупном размере

05.02.2017 14:05 Сотрудниками Министерства внутренних дел Грузии задержан Г.М. 1991 года рождения по обвинению в незаконном приобретении и хранении большого количества наркотического вещества.



Как сообщает МВД, при личном досмотре задержанного правоохранители изъяли расфасованные в 24 пакетика 16,65 грамм наркотического вещества, который по заключению экспертизы, содержит 3,3478 грамм героина.



Следствие ведется по факту незаконного приобретения и хранения большого количества наркотического вещества.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

