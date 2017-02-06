Один человек задержан за вымогательство 95,5 тыс долларов у беженцев

06.02.2017 12:37 Правоохранители задержали трех лиц по обвинению в групповом мошенничестве, совершенном в большом количестве.



По сообщению МВД, следствием установлено, что обвиняемые по предварительному сговору взамен за помощь в получении квартир в жилых корпусах, находящихся на территории Тбилисского моря, обманным путем отобрали у вынужденно перемещенных из Абхазии лиц 95 500 долларов США.



Ведется следствие по факту мошенничества, совершенного в большом количестве группой по предварительному сговору (по подпункту "а" части 2 и подпункту "б" части 3 статьи 180 УК Грузии).

















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