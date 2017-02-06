|
Один человек задержан за вымогательство 95,5 тыс долларов у беженцев
06.02.2017 12:37
Правоохранители задержали трех лиц по обвинению в групповом мошенничестве, совершенном в большом количестве.
По сообщению МВД, следствием установлено, что обвиняемые по предварительному сговору взамен за помощь в получении квартир в жилых корпусах, находящихся на территории Тбилисского моря, обманным путем отобрали у вынужденно перемещенных из Абхазии лиц 95 500 долларов США.
Ведется следствие по факту мошенничества, совершенного в большом количестве группой по предварительному сговору (по подпункту "а" части 2 и подпункту "б" части 3 статьи 180 УК Грузии).
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна