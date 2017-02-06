В Грузии продолжается публикация смонтированных под компромат аудиозаписей

06.02.2017 13:54 Информационно-аналитическая передача Українська революція публикует очередную запись. На этот раз, по информации портала, аудиозапись отражает разговор бывшего министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили с генеральным директором телекомпании «Рустави 2» Никой Гварамия.



Предположительно, речь идет о судебном процессе по делу «Рустави 2». Упоминаются фамилии двух судей - Алавидзе и Ахвледиани. Как известно, судья Верховного суда Бесарион Алавидзе рассматривает дело «Рустави 2». Согласно записи, Адеишвили и Гварамия говорят о передаче 3 миллионов, в связи с чем Гварамия отмечает, что «о 3 миллионах и говорить не стоит». Вместе с тем, он говорит, что «Ахвледиани выполнил более ценную работу, чем Алавидзе».



Согласно записи, предположительно, Адеишвили говорит собеседнику, что тот должен приехать, на что собеседник отвечает, что «приедет, но не хочет разговаривать с Караманишвили и называет их «больными» и использует в их адрес другие нецензурные слова.



В конце записи предположительно, Адеишвили говорит собеседнику, что «эти проблемы общие и касаются не только его».



По информации генерального директора телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамия, распространенная аудиозапись, отображающая якобы разговор между ним и Зурабом Адеишвили, это «безжалостный монтаж».



Как заявил Гварамия на сегодняшней пресс-конференции, то, что совершает Служба госбезопасности (СГБ) – преступление.



«СГБ сработала очень динамично после нашего вчерашнего сюжета, который касался взятки, полученной госпожой Назгаидзе. Перекрыть это не удастся, вам придется ответить. Это не мой разговор, он смонтирован. Из нескольких бесед взят мой голос – я распознал 4-5 разговоров, а те, что не узнал – еще другой вопрос. Моей беседы с господином Адеишвили в природе не существует, а вернее есть. Как минимум 2 года мы не разговаривали по телефону, наши беседы состоялись в Киеве с глазу на глаз. Сколько бы ни пытались меня замарать коррупцией, это не получится... Что касается этой записи, это не является разговором между мной и Адеишвили. Это компиляция моих бесед с разными людьми. И невооруженному уху понятно, что это безжалостный монтаж», - заявил Гварамия.



По его словам, он ожидает, что в ближайшие дни будет распространяться подобная грязь, в том числе, личного характера.















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