В Зугдиди обнаружено тело молодой женщины

06.02.2017 14:49 В Зугдиди, на территории, прилегающей к железной дороге, нашли труп молодой женщины. По рассказу очевидцев, женщина в возрасте до 35 лет была голой ниже пояса, поэтому есть предположение, что в отношении нее было применено насилие, сообщает "Ньюпост".



На месте работают эксперты-криминалисты. Правоохранители оградили территорию специальной лентой, и не дают населению возможность подойти ближе.



В Министерстве внутренних дел подтвердили факт обнаружения трупа. В службе связей с общественностью ведомства заявили, что ведется следствие по делу по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение лица до самоубийства.















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