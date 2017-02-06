|
В Зугдиди обнаружено тело молодой женщины
06.02.2017 14:49
В Зугдиди, на территории, прилегающей к железной дороге, нашли труп молодой женщины. По рассказу очевидцев, женщина в возрасте до 35 лет была голой ниже пояса, поэтому есть предположение, что в отношении нее было применено насилие, сообщает "Ньюпост".
На месте работают эксперты-криминалисты. Правоохранители оградили территорию специальной лентой, и не дают населению возможность подойти ближе.
В Министерстве внутренних дел подтвердили факт обнаружения трупа. В службе связей с общественностью ведомства заявили, что ведется следствие по делу по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение лица до самоубийства.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна