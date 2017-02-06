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В Зугдиди обнаружено тело молодой женщины


06.02.2017   14:49
В Зугдиди, на территории, прилегающей к железной дороге, нашли труп молодой женщины. По рассказу очевидцев, женщина в возрасте до 35 лет была голой ниже пояса, поэтому есть предположение, что в отношении нее было применено насилие, сообщает "Ньюпост".

На месте работают эксперты-криминалисты. Правоохранители оградили территорию специальной лентой, и не дают населению возможность подойти ближе.

В Министерстве внутренних дел подтвердили факт обнаружения трупа. В службе связей с общественностью ведомства заявили, что ведется следствие по делу по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение лица до самоубийства.






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