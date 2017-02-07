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В США появится центр по ведению информационной войны против России
07.02.2017 11:05
В США появится центр по ведению информационной войны против России, пишет The Daily Beast.
По информации издания, сенаторы Роб Портман и Крис Мерфи предложили создать такой центр на базе Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США.
Предполагается, что центр заработает в текущем году, а финансирование проекта в течение ближайших двух лет составит 160 млн долларов. Чтобы поддержать «объективную российскую журналистику», сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин предложили выделить еще 100 млн долларов.
В функции центра войдет мониторинг зарубежных пропагандистских кампаний, анализ их тактики и противодействие.
Отмечается, что проект появился еще в период президентства Барака Обамы – тогда его деятельность, по задумке, нацеливалась против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Однако «мера Портмана-Мерфи расширила его сферу действия, чтобы направить против пропаганды государственных объектов, включая Россию как главного антагониста», пишет The Daily Beast.
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