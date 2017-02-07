Франция, Италия, Португалия и Испания призвали НАТО увеличить свое присутствие на юге Европы

07.02.2017 17:16 Министры обороны Франции, Италии, Португалии и Испании призвали НАТО увеличить свое присутствие на юге Европы. Об этом сообщает Euractiv.



"Четыре страны подписали совместное письмо, которое было отправлено генсеку НАТО Йенсу. В письме министры настаивают на том, что "важно укрепить и увеличить значение и роль организации на юге Европы", - говорится в сообщении.



В частности, министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль сказала после заседания так называемого "Южного квартета" в Порту, что их просьба по увеличению присутствия НАТО вполне оправдана, поскольку "сегодня риски, с которыми сталкивается Европа, отличаются от тех, что были раньше, и они также происходят с нескольких направлений".



Она также добавила, что "это правда, что НАТО традиционно не имеет сильного присутствия на юге Европе", но она и ее коллеги, как и раньше, выступают за большее участие Альянса в их регионе, особенно в Средиземноморье.



В свою очередь министр обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопес отметил, что они не будут раскрывать точное содержание письма, пока генсек НАТО не ознакомится с ним.



Четыре министра также обсудили новые вызовы, стоящие перед Европой в сфере безопасности и обороны, потому что "оружие, которое используется новым поколением террористов, необычное и ему трудно противодействовать".



Французский министр Жан-Ив Ле Дриан со своей стороны подчеркнул важность НАТО. Он также согласился с тем, что Альянс должен быть адаптирован к новым террористическим угрозам и рискам.



Напомним, накануне министры обороны Польши, Чехии, Словакии и Венгрии обсудили функционирование Вышеградской боевой группы ЕС во время очередного боевого дежурства в 2019 году и свой вклад в оборону восточного фланга НАТО.















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