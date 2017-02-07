Грузинские военные получили благодарность афганских властей за обеспечение безопасности

07.02.2017 21:19 На авиационной базе Баграм состоялась встреча главы района Кара Бах провинции Кабул Абдул Сени Шарифа с грузинскими военнослужащими.



Абдул Сени Шариф поблагодарил вице-полковника Романа Саникидзе – командира 32-го батальона третьей пехотной бригады ВС Грузии, за обеспеченную в районе безопасность.



На встрече присутствовали и глава грузинской связной группы морских пехотинцев США, вице-полковник Скот Мейфилд, а также командир четвертого батальона Национальной армии Афганистана Мустафа Саид.



«Я рад, что коалиционные силы, а особенно грузинский военный контингент, который дислоцирован на авиационной базе «Баграм», действительно стараются установить близкие отношения с афганским народом и правительством страны. Мы также рады, что военные стараются помочь и поддержать местное население. Я благодарю вас за вклад, внесенный в укрепление безопасности Афганистана», — сказал глава района Кара Бах. Об этом сообщает пресс-центр министерства обороны Грузии.



Вице-полковник Роман Саникидзе, в свою очередь, пообещал афганской стороне продолжить активное сотрудничество.



«В прошлом году мы уже осуществили семь гуманитарных проектов в районе Кара Баха, которыми местное население осталось довольно. Грузинские батальоны продолжат подобные проекты. Нашей главной задачей является поддержка правительства и сил безопасности Афганистана», — сказал вице-полковник.

870 грузинских военнослужащих находятся в Афганистане в рамках небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support).



По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.















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