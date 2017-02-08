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Госконтроль службы прослушивания остается за СГБ


08.02.2017   15:03
Государственный контроль деятельности оперативно-технического агентства, связанного со скрытыми следственными действиями, будет осуществлять глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ).

Это предусматривается инициированным в парламенте законопроектом (30-я статья). Согласно проекту, агентство будет Юридическим лицом публичного права, входящим в сферу управления СГБ.

Согласно инициированному законопроекту, именно глава СГБ представляет кандидатуру руководителя агентства. Глава СГБ назначает первого заместителя и заместителей руководителя агентства. Глава СГБ утверждает устав агентства, определяет его основную структуру и компетенцию структурных подотделов и территориальных органов.

Также, согласно проекту, агентство подотчетно премьер-министру и ежегодно представляет премьеру статистические и обобщенные отчеты о своей деятельности. Однако, до представления премьер-министру, документ представляется главе СГБ.

По законопроекту, на оперативно-техническое агентство возлагается осуществление следующих мероприятий: скрытое прослушивание и запись телефонной коммуникации; получение информации из каналов связи; получение информации из компьютерной системы; определение геолокации в режиме реального времени; контроль почтовых телеграфных отправлений; скрытые аудио и видеозаписи, фотосъемка; обеспечение информационной безопасности в сфере электронных коммуникаций; информационно-технологическое обеспечение государственных ведомств и учреждений.

Законодательный пакет был инициирован в парламенте 6 февраля. Авторы проекта – депутаты «Грузинской мечты».






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