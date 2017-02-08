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В Гудаури проходят учения для военных Грузии, Литвы и Армении


08.02.2017   17:23
Военные Грузии, Литвы и Армении проходят второй этап курса зимней горной подготовки в курортном местечке Гудаури (регион Мцхета-Мтианети).

Организатором международных учений является школа горной подготовки Сачхере (регион Имерети). В 2010 году, по решению Североатлантического совета НАТО, школе присвоили статус центра образования и подготовки НАТО по программе "Партнерство ради мира". Разработкой курса обучения занимается Центр горной подготовки Франции.

В учениях задействованы десять военных, семь из которых представляют Литву, двое – Грузию, а один – Армению. Военных учат преодолевать полосы препятствия на заснеженном рельефе, говорится в сообщении на сайте Минобороны Грузии.

Военным предстоит спускаться со склона по непроходимому снегу, в том числе в связке, искать, спасать и эвакуировать человека, попавшего под лавину, устраивать убежище в снегу и ночлег.

Военные также научатся проверять лавиноопасное снежное покрытие и устанавливать риски лавины.

Международные военные учения стартовали в Грузии 16 января, они продлятся до 10 февраля. Первый этап учений прошел на военном полигоне Орфоло. Помимо грузинских, литовских и армянских военных в нем участвовали французское кадеты, которые обучаются русскому и английскому языкам в Академии национальной обороны им. Давида Агмашенебели.

На полигоне Орфоло военных учили стрелять с учетом положения солнца, высоты над уровнем моря, направления и скорости ветра, а также влажности воздуха.

После окончания курса военнослужащим передадут сертификаты и нагрудные знаки.






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