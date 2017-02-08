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В Эстонии считают РФ единственной угрозой для безопасности страны
08.02.2017 21:32
Россия – единственное государство, которое может угрожать независимости и территориальной целостности Эстонии.
Такой вывод сделан в предисловии к ежегоднику Департамента информации (службы внешней разведки) Эстонии, опубликованному в среду 8 февраля, передает портал ERR.ee.
По словам директора департамента Микка Маррана, в связи с такой оценкой угроз для Эстонии акцент в ежегоднике сделан именно на России.
По оценке Департамента информации, в прошлом году в России, как и предполагалось, углублялись внутренние проблемы.
В текущем году наиболее важное значение будут иметь возможные изменения в отношениях Москвы и Вашингтона.
"Несомненно, 2017 год предложит нам как рутину, так и неожиданности. В стратегическом плане с точки зрения нашей безопасности важнейшее значение имеет динамика отношений Москвы с новым правительством Соединенных Штатов Америки, а также то, как Кремль будет справляться с внутренней обстановкой, напряженность в которой все время нарастает", - отмечает Марран.
По его оценке, Кремль продолжает испытывать прочность границ на грани дозволенного и недозволенного. В этой ситуации критическое значение имеет жизнеспособность трансатлантической системы безопасности, основанной на взаимном доверии и совместном потенциале. В связи с этим необходимо следить за действиями, направленными на подрыв европейского единства в контексте предстоящих выборов в разных странах, а также за сохранением санкционного режима.
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