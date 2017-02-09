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Грузинские военные готовятся к афганской миссии в Германии


09.02.2017   13:39
Министр обороны Грузии сегодня посещает грузинских военных, находящихся на военных базах в Германии для подготовки к переброске в Афганистан для миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support).

Как сообщает пресс-центр оборонного ведомства Леван Изория вместе с главой Генштаба Владимиром Чачибая находятся с трехдневным визитом в Германии.

На данный момент в Германии проходят подготовку подразделения второй и третьей пехотных бригад ВС Грузии.

Усиленная рота третьей пехотной бригады готовится на немецкой военной базе в городе Бад-Зальцунген, а 23-й батальон второй пехотной бригады находится в поселке Хохенфельс.
Леван Изория и Владимир Чачибая ознакомятся с ходом подготовки военнослужащих и оценками американских и немецких высокопоставленных военных.

Запланированы встречи с командиром 37-й механизированной бригады Бундесвера, бригадным генералом Рупрехтом фон Бутлером, командиром тренировочного командования 7-ой армии европейского командования армии США Антонио Аугусто и командующим войсками США в Европе Беном Ходжесом.

С 1 января 2015 года НАТО осуществляет в Афганистане небоевую миссию «Решительная поддержка», в которой участвуют 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. В миссии участвует 870 грузинских военных.






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