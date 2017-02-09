|
Грузинские военные готовятся к афганской миссии в Германии
09.02.2017 13:39
Министр обороны Грузии сегодня посещает грузинских военных, находящихся на военных базах в Германии для подготовки к переброске в Афганистан для миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support).
Как сообщает пресс-центр оборонного ведомства Леван Изория вместе с главой Генштаба Владимиром Чачибая находятся с трехдневным визитом в Германии.
На данный момент в Германии проходят подготовку подразделения второй и третьей пехотных бригад ВС Грузии.
Усиленная рота третьей пехотной бригады готовится на немецкой военной базе в городе Бад-Зальцунген, а 23-й батальон второй пехотной бригады находится в поселке Хохенфельс.
Леван Изория и Владимир Чачибая ознакомятся с ходом подготовки военнослужащих и оценками американских и немецких высокопоставленных военных.
Запланированы встречи с командиром 37-й механизированной бригады Бундесвера, бригадным генералом Рупрехтом фон Бутлером, командиром тренировочного командования 7-ой армии европейского командования армии США Антонио Аугусто и командующим войсками США в Европе Беном Ходжесом.
С 1 января 2015 года НАТО осуществляет в Афганистане небоевую миссию «Решительная поддержка», в которой участвуют 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. В миссии участвует 870 грузинских военных.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна