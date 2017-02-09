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Скрытая видео- и аудиозапись не будет эксклюзивным правом нового Агентства


09.02.2017   19:20
Скрытая видео- и аудиозапись, а также фотосъемка не будет эксклюзивным правом нового Оперативно-технического агентства. Эти скрытые следственные действия сможет осуществлять и другой соответствующий государственный орган в рамках собственной компетенции.

Это предусмотрено изменениями, запланированными в «Уголовно-процессуальном кодексе Грузии», представляющими собой один из основных законопроектов, внесенного в парламент законодательного пакета.
В частности, согласно инициированному в парламенте этому проекту, эксклюзивным правом Оперативно-технического агентства будет лишь скрытое прослушивание и запись телефонной коммуникации, снятие и фиксация информации с канала связи, компьютерной системы и с этой целью инсталляция соответствующих средств программного обеспечения в компьютерную систему, а также определение геолокации в реальном времени и контроль почтово-телеграфных посланий (кроме дипломатической почты).

Что касается скрытой видео- и аудиозаписи, а также фотосъемки, согласно инициированному проекту, их кроме Агентства, сможет осуществлять всякий другой государственный орган, которому это понадобится в следственных целях.

Кроме того, другие государственные следственные органы будут осуществлять такие скрытые следственные действия как электронная слежка с помощью технических средств, использование которых не несет в себе угрозу для жизни, здоровья и окружающей среды человека.









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