|
Министр обороны Грузии и глава Генштаба отправились в Германию
09.02.2017 20:44
Министр обороны Грузии Леван Изория вместе с главой Генштаба Владимиром Чачибая встретятся с грузинскими военными, которые в настоящее время готовятся к переброске в Афганистан для участия в миротворческой миссии "Решительная поддержка". С этой целью они на три дня отправились в Германию.
Сейчас в Германии проходят подготовку подразделения второй и третьей пехотных бригад ВС Грузии. Усиленная рота третьей пехотной бригады готовится на немецкой военной базе в городе Бад-Зальцунген, а 23 батальон второй пехотной бригады находится в поселке Хохенфель.
В течение визита Изория и Чачибая ознакомятся с уровнем подготовки военнослужащих и услышат оценки американских и немецких высокопоставленных военных. Помимо этого, глава оборонного ведомства намерен встретиться с командиром 37-ой механизированной бригады Бундесвера, бригадным генералом Рупрехтом фон Бутлером, командиром тренировочного командования 7-ой армии европейского командования армии США Антонио Аугусто и командующим войсками США в Европе Беном Ходжесом.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна