Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр обороны Грузии и глава Генштаба отправились в Германию


09.02.2017   20:44
Министр обороны Грузии Леван Изория вместе с главой Генштаба Владимиром Чачибая встретятся с грузинскими военными, которые в настоящее время готовятся к переброске в Афганистан для участия в миротворческой миссии "Решительная поддержка". С этой целью они на три дня отправились в Германию.

Сейчас в Германии проходят подготовку подразделения второй и третьей пехотных бригад ВС Грузии. Усиленная рота третьей пехотной бригады готовится на немецкой военной базе в городе Бад-Зальцунген, а 23 батальон второй пехотной бригады находится в поселке Хохенфель.

В течение визита Изория и Чачибая ознакомятся с уровнем подготовки военнослужащих и услышат оценки американских и немецких высокопоставленных военных. Помимо этого, глава оборонного ведомства намерен встретиться с командиром 37-ой механизированной бригады Бундесвера, бригадным генералом Рупрехтом фон Бутлером, командиром тренировочного командования 7-ой армии европейского командования армии США Антонио Аугусто и командующим войсками США в Европе Беном Ходжесом.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские вина квеври приняли участие в презентации натуральных вин во Франции
В конгрессе США презентовали грузинское вино
Белорусские строительные компании интересуются грузинским рынком
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Освобождение Лукава является приоритетом для правительства
Тбилиси восполнит дефицит электроэнергии для Абхазии
Супруга задержанного в Абхазии Георгия Лукава продолжает сухую голодовку
Анкваб - новая старая головная боль для Хаджимба
МИД Грузии: Власти Грузии заинтересованы в учебе жителей Абхазии в Европе и США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президенты Армении и Франции обсудят карабахскую проблему
На ирано-азербайджанской границе задержан наркокурьер
Грузия отклонила предложение Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна