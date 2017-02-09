Министр обороны Грузии и глава Генштаба отправились в Германию

09.02.2017 20:44 Министр обороны Грузии Леван Изория вместе с главой Генштаба Владимиром Чачибая встретятся с грузинскими военными, которые в настоящее время готовятся к переброске в Афганистан для участия в миротворческой миссии "Решительная поддержка". С этой целью они на три дня отправились в Германию.



Сейчас в Германии проходят подготовку подразделения второй и третьей пехотных бригад ВС Грузии. Усиленная рота третьей пехотной бригады готовится на немецкой военной базе в городе Бад-Зальцунген, а 23 батальон второй пехотной бригады находится в поселке Хохенфель.



В течение визита Изория и Чачибая ознакомятся с уровнем подготовки военнослужащих и услышат оценки американских и немецких высокопоставленных военных. Помимо этого, глава оборонного ведомства намерен встретиться с командиром 37-ой механизированной бригады Бундесвера, бригадным генералом Рупрехтом фон Бутлером, командиром тренировочного командования 7-ой армии европейского командования армии США Антонио Аугусто и командующим войсками США в Европе Беном Ходжесом.















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