Датская разведка считает Россию лидером в области кибершпионажа

09.02.2017 22:44 Россия в течение долгого времени предпринимает усилия, направленные на осуществление информационных атак против правительств и компаний других государств, заявила Служба безопасности и разведки Дании.



"Россия улучшила свои возможности в области масштабного кибершпионажа против политических и военных "целей" на Западе", - говорится в докладе датской разведки, выдержки из которого приводит в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".



При этом в спецслужбах Дании назвали Россию лидером в том, что касается шпионажа в киберпространстве, а также оценили вероятность атак иностранных хакеров на компьютерные системы датских властей и компаний как очень высокую.



"Хакеры очень быстро приспосабливаются к новым условиям и продолжают совершенствоваться в осуществлении атак, а также в сокрытии информации о себе", - отметили в службе.















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