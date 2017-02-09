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Датская разведка считает Россию лидером в области кибершпионажа
09.02.2017 22:44
Россия в течение долгого времени предпринимает усилия, направленные на осуществление информационных атак против правительств и компаний других государств, заявила Служба безопасности и разведки Дании.
"Россия улучшила свои возможности в области масштабного кибершпионажа против политических и военных "целей" на Западе", - говорится в докладе датской разведки, выдержки из которого приводит в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
При этом в спецслужбах Дании назвали Россию лидером в том, что касается шпионажа в киберпространстве, а также оценили вероятность атак иностранных хакеров на компьютерные системы датских властей и компаний как очень высокую.
"Хакеры очень быстро приспосабливаются к новым условиям и продолжают совершенствоваться в осуществлении атак, а также в сокрытии информации о себе", - отметили в службе.
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