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В результате автодорожного происшествия пострадали 6 военнослужащих


10.02.2017   10:27
Автомобиль 22-го батальона второй пехотной бригады, который перевозил личный состав для участия в учениях на полигоне Симонети, столкнулся с деревом. В результате аварии пострадало 6 военнослужащих.

По информации министерства обороны, колонна передвигалась с эскортом военной полиции, с соблюдением правил передвижения, на территории, прилегающей к населенному пункту Симонети, но столкнулась с деревом, а 6 военнослужащих получили различные повреждения.

Как поясняет пресс-служба ведомства, военнослужащие проходят лечение в Горийском военном госпитале. По информации врачей, состояние их здоровья стабильное и их жизни опасность не угрожает.

Об автопроисшествии проинформированы члены семей пострадавших военнослужащих.

«По факту автодорожного происшествия возбуждено уголовное дело по статье 400, что подразумевает нарушение правил управления или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека.

Следствие ведет военная полиция министерства обороны Грузии», - говорится в заявлении министерства.
По их информации, на месте происшествия находились заместитель министра обороны Заал Капанадзе и глава военной полиции Давид Кариаули.






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