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В Литву прибыли американские танки
10.02.2017 11:55
В Литву в пятницу утром доставлено десять танков Вооруженных сил США.
"Техника уже на железнодорожной станции Гайжюнай. Немного позже начнутся разгрузочные работы", - сказала в пятницу утром агентству BNS представитель Механизированного пехотного батальона Князя Вайдотаса Лорета Каваляускене.
Американцы не первый раз привозят с собой танки для учений, но на этот раз их будет больше, чем когда бы то ни было раньше за период с начала размещения ротационных сил в 2014 году.
На станцию в Йонавском районе также доставлены пять боевых машин пехоты Bradley, вездеходов и грузовиков. Эту технику будет использовать рота военных США численностью около 120 человек.
Американцы также привезут танки в Латвию и Эстонию.
Военнослужащие Сухопутных сил США присланы в страны Балтии весной 2014 года после присоединения Россией Крыма, с тех пор происходит их постоянная ротация.
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