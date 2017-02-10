В Литву прибыли американские танки

10.02.2017 11:55 В Литву в пятницу утром доставлено десять танков Вооруженных сил США.



"Техника уже на железнодорожной станции Гайжюнай. Немного позже начнутся разгрузочные работы", - сказала в пятницу утром агентству BNS представитель Механизированного пехотного батальона Князя Вайдотаса Лорета Каваляускене.



Американцы не первый раз привозят с собой танки для учений, но на этот раз их будет больше, чем когда бы то ни было раньше за период с начала размещения ротационных сил в 2014 году.



На станцию в Йонавском районе также доставлены пять боевых машин пехоты Bradley, вездеходов и грузовиков. Эту технику будет использовать рота военных США численностью около 120 человек.



Американцы также привезут танки в Латвию и Эстонию.



Военнослужащие Сухопутных сил США присланы в страны Балтии весной 2014 года после присоединения Россией Крыма, с тех пор происходит их постоянная ротация.















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