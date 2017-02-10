Гражданин Грузии задержан за противозаконный ввоз оружия

10.02.2017 12:01 Следственная служба министерства финансов Грузии, в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, на таможенной границе Грузии задержала одного гражданина по обвинению в противозаконном ввозе огнестрельного, охотничьего и пневматического оружия в особо крупном размере, - об этом сообщают в следственной службе министерства финансов.



По их информации, следствие по делу ведется по 2-й и 4-й частям статьи 214 УК Грузии, что в качестве наказания предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.



«Следствием установлено, что 9 февраля 2017 года обвиняемый на своем автомобиле марки IVECO пересек границу Грузии через таможенно-пропускной пункт «Сарпи», в ходе чего втайне от таможенного контроля ввез в Грузию подлежащее декларированию огнестрельное оружие в особо крупном размере. Ввезенное в Грузию противозаконным, контрабандным путем огнестрельное, охотничье и пневматическое оружие следственная служба изъяла в качестве вещественного доказательства», - отмечается в заявлении следственной службы министерства финансов.















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