Фигурант дела о подрыве автомобиля Гиви Таргамадзе получил условный срок

10.02.2017 12:12 Тбилисский городской суд приговорил к четырем годам условного заключения жителя Тбилиси Бориса Чагунава, являющегося фигурантом дела о покушении на депутата парламента прошлого созыва Гиви Таргамадзе 4 октября 2016 года.



Прокуратура Грузии в своем официальном сообщении отмечает, что не согласна с назначением условного заключения и будет добиваться пересмотра решения в Апелляционном суде.

Инцидент с подрывом автомобиля Таргамадзе неподалеку от офиса оппозиционной партии «Единое Национальное Движение» в центре Тбилиси произошел за четыре дня до проведения выборов в парламент.



Сам Таргамадзе и его водитель отделались контузией и поверхностными повреждениями. При этом пятеро прохожих пострадали более серьезно, двое из них около месяца проходили лечение в стационаре.



По данным следствия, взрыв устроил бывший сотрудник департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии Дарчо Хечуашвили. Он официально признан обвиняемым в деле о покушении и был объявлен в розыск, но до сих пор не задержан. При этом родители Хечуашвили отрицают обвинянения, заявляя, что он уехал из Грузии за пять дней до инцидента.



Второй обвиняемый в деле – Борис Чагунава, которому Дарчо Хечуашвили приходится зятем, был задержан в ходе следственных мероприятий 8 октября 2016 года. Он был обвинен в хранении оружия, принадлежащего Хечуашвили.



Как сообщает прокуратура, на суде следствие доказало, что во время обыска в квартире Чагунава было обнаружено оружие различного типа, в том числе автомат, боеприпасы, взывчатые вещества и взрывное устройство. Чагунава был обвинен в незаконном хранении оружия и полностью признал себя виновным. При этом он сообщил, что оружие и взрывчатку ему передал летом 2016 года Дарчо Хечуашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

