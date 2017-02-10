Немецкий генерал отметил профессиональные и личные качества грузинских военных

10.02.2017 16:09 Грузины очень профессиональные, храбрые и опытные военные. Так охарактеризовал грузинских военных, готовящихся к службе в миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) в Афганистане командир 37-ой механизированной бригады Бундесвера, бригадный генерал Рупрехт фон Бутлер.



Об этом немецкий генерал заявил на встрече с министром обороны Грузии Леваном Изория и главой Генштаба ВС Грузии Владимиром Чачибая на военной базе Бундесвера в городе Бад-Зальцунген.

«Мы гордимся тем, что грузинские военные проходят подготовку в Германии. Мы уже три раза готовили их к переброске. Это уже наш четвертый контингент. Я должен отметить, что вы можете гордиться: грузинские военные очень профессиональные, храбрые и опытные. Для нас действительно честь их нахождение здесь… Мы всегда будем им благодарны», — сказал Рупрехт фон Бутлер.



В свою очередь Леван Изория отметил, что ВС Грузии «продолжит сотрудничество для того, чтобы сблизиться со стандартами НАТО».



Личный состав усиленной роты третьей пехотной бригады ВС Грузии готовится на военной базе Бундесвера к переброске в Афганистан. В Бад-Зальцунгене грузинским военным предстоит пятимесячная подготовка: огневая, тактическая, медицинская и аэромобильная, а таже специальные занятия по связи.



В Афганистан грузинские военнослужащие отправятся в июне 2017 года и будут служить в городе Мазари-Шариф, на базе «Мармал».



Кроме того, Изория планирует посетить в Германии базу Хохенфельс, где готовится к переброске в Афганистан 23-й батальон второй пехотной бригады ВС Грузии.



Министр обороны Грузии также встретится в Германии с командиром тренировочного командования 7-ой армии европейского командования армии США Антонио Аугусто и командующим войсками США в Европе Беном Ходжесом.



До отправлени в Германию грузинские военнослужащие прошли курс 13-недельной подготовки в Грузии при поддержке совместного Центра тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC), на тренировочной базе Манави в Кахетии.



С 1 января 2015 года в Афганистане НАТО проводит небоевую миссию «Решительная поддержка» по двустороннему соглашению между Альянсом и правительством Афганистана. В миссии участвуют около 12 тысяч военнослужащих НАТО, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии представлены 870 грузинских военных.















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