В Гудаури завершились промежуточные зимние курсы горной военной подготовки

10.02.2017 21:01 В рамках программы "Партнерство НАТО за мир" (PFP) в школе горной подготовки Сачхере имени полковника Бесика Кутателадзе закончились промежуточные зимние курсы горной подготовки.



В Минобороны "Интерпрессньюс" сообщили, что в Гудаури состоялся церемониал завершения курса. Командующий учений и военного образования, полковник Малхаз Макарадзе, и военный атташе Литвы в Грузии, вице-полковник Витаутас Ракаускас поздравили выпускников с завершением учений. Сегодня же выпускники курсов получили сертификаты и нагрудные значки, подтверждающие завершение учений.



По их же информации, горные курсы проводились в два этапа. На первом этапе высоко в горах на полигоне Орфоло проходили тренировки по стрельбе из штатного оружия.



Наряду с грузинскими, литовскими, и армянскими военными в стрельбе приняли участие французские кадеты, которые по месячной обменной программе изучают русский и английский язык в национальной академии имени Давида Агмашенебели.



На втором этапе инструкторы сачхерской школы горной подготовки помогли военным стран членов и партнеров НАТО отшлифовать в Гудаури горные навыки, которые они изучили в рамках базисных горных курсов в минувшем году. В курсе участвовали десять военнослужащих, в том числе два грузина, семь литовцев, и один армянин.



Вместе с грузинскими солдатами военные, командированные из стран членов и партнеров НАТО, изучили преодоление линии преград на снежном рельефе. В рамках курса слушатели овладели техникой передвижения в непроходимом снегу, передвижения в связке по канату, техникой поиска, спасения, и эвакуации попавшего в снежную лавину.

















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