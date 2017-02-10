Полиция Киева задержала известного «вора в законе»

10.02.2017 21:11 Уроженец Грузии 42-летний Гела Кардава, неоднократно осужденный по тяжким статьям (разбой, грабеж) задержан в Киеве в результате спецоперации, проведенной столичной полицией с участием бойцов спецподразделения КОРД. Об этом сообщает глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в сети Фейсбук.



По его словам, «Вор в законе» задержал в одном из столичных ресторанов вместе с «соратниками».



Гела Кардава был «коронован» в Москве в 1996 году, когда ему было всего 21 год, что говорит о высокой профессиональный «квалификации».



«Сотрудники полиции проверяют оперативную информацию о его причастности к совершению ряда преступлений на территории Украины и связи с членами организованных преступных группировок, действующих на территории Украины.



При задержании у подозреваемого изъят, возможно поддельный, паспорт гражданина Украины на имя Голомба Олега Романовича, уроженца Симферополя ( скорее всего подделан в расчёте на сложность проверки достоверности информации в базах данных аннесированного Крыма).



Из открытых источников известно, что Гела Кардава является одним из организаторов так называемых коммерческих коронаций воров в законе в постсоветских странах.



Кроме того, есть информация о том, что он является штатным агентурным сотрудником МВД России. Проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами РФ.



Выражаю благодарность сотрудникам ГУ Нацполиции Киева и полковнику полиции Андрею Крищенко за блестяще проверенную операцию и системную работу по задержания и выдворению воров в законе с территории Украины», - пишет Арсен Аваков.















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