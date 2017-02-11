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МВД Грузии изъяло наркотики в особо крупном размере


11.02.2017   12:39
Сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Департамента криминальной полиции МВД Грузии в Тбилиси задержан в прошлом судимый Г.С. 1987 года рождения по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщают в МВД, при личном досмотре задержанного правоохранители изъяли 460 таблеток и 15 обломков содержащих в себе 185,1 грамм бупренорфина, а также 1633 таблетки, обломков и порошка, которые содержали в себе 640,61 грамм наркотического средства MDMA. В результате наркологической проверки установлен факт употребления Г.С. марихуаны.

Следствие ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере («а» подпункт 6-й части статьи 260 УК Грузии).






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