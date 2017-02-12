Трое вооруженных людей ограбили семью в Западной Грузии

12.02.2017 18:19 Трое неизвестных вооруженных людей в масках ограбили одну из семей в селе Джиханджири в Ланчхутском муниципалитете, сообщает телекомпания «Рустави 2».



Злоумышленники ворвались в том Гелы Гургенадзе. Вооруженные люди начали избивать Гургенадзе и его супругу Эку Читашвили, требуя от них денег. Женщине удалось сбежать от грабителей, однако они настигли ее. Нападавшие продолжили избивать Читашвили, а потом бросили в ближайшую реку.



Через некоторое время супруге Гургенадзе удалось добраться до соседей, которые незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию.



В доме, где произошло ограбление, сам Гела Гургенадзе был найден сильно избитым без сознания.



К приезду полиции грабители уже скрылись с места преступления, забрав 220 лари (около 85 долларов).

Пострадавших супругов доставили в районную клинику Ланчхути. По словам врачей и женщине, и мужчине были нанесены сильные удары в область головы. Тем не менее, в настоящее время медики оценивают их состояние, как стабильное и говорят, что их жизням ничего не угрожает.



Злоумышленники пока не задержаны. Следствие ведется по статье 179 УК Грузии (разбой), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.

















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