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Трое вооруженных людей ограбили семью в Западной Грузии


12.02.2017   18:19
Трое неизвестных вооруженных людей в масках ограбили одну из семей в селе Джиханджири в Ланчхутском муниципалитете, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Злоумышленники ворвались в том Гелы Гургенадзе. Вооруженные люди начали избивать Гургенадзе и его супругу Эку Читашвили, требуя от них денег. Женщине удалось сбежать от грабителей, однако они настигли ее. Нападавшие продолжили избивать Читашвили, а потом бросили в ближайшую реку.

Через некоторое время супруге Гургенадзе удалось добраться до соседей, которые незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию.

В доме, где произошло ограбление, сам Гела Гургенадзе был найден сильно избитым без сознания.

К приезду полиции грабители уже скрылись с места преступления, забрав 220 лари (около 85 долларов).
Пострадавших супругов доставили в районную клинику Ланчхути. По словам врачей и женщине, и мужчине были нанесены сильные удары в область головы. Тем не менее, в настоящее время медики оценивают их состояние, как стабильное и говорят, что их жизням ничего не угрожает.

Злоумышленники пока не задержаны. Следствие ведется по статье 179 УК Грузии (разбой), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.







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