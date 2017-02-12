Лахью: НАТО оказывает Грузии беспрецедентную помощь в развитии

12.02.2017 18:22 Руководитель офиса НАТО в Грузии Уильям Лахью рассказал о помощи, которую Грузия получает в процессе подготовки к вступлению в Североатлантический альянс.



В эксклюзивном интервью тбилисской телекомпании Starvision в рамках русскоязычного проекта «Пограничная ZONA» американский дипломат ответил на ряд актуальных для грузинской общественности вопросов в связи с интеграцией с Альянсом.



«Я не могу назвать дату, когда Грузия станет членом НАТО, но эта поддержка, которую вы уже сегодня получаете от НАТО и Евросоюза – очень полезна для Грузии. Это идет на пользу вашим гражданам, и вашим детям, и когда-нибудь – внукам. Я не вижу другие организации и другие страны, которые предложили бы Грузии такой уровень помощи. Это сотни миллионов евро безвозмездной помощи», — сказал Лахью.



Дипломат подчеркнул, что во время подготовки к вступлению в НАТО к стране предъявляются высокие требования с точки зрения развития демократии.



«Мы верим в демократию. Государство должно работать в интересах гражданских лиц. Когда страна основана на этом фундаменте мы знаем, что эта страна будет стабильной и процветающей, потому что все решения принимаются в интересах граждан. Это дает миру еще одну позитивную, хорошую страну, которая принимает участие в развитии благоприятного мира», — отметил он.



Глава офиса НАТО также прокомментировал вопрос о растущем в обществе разочаровании из-за того, что процесс вступления Грузии в Альянс затягивается.



«Я часто слышу об этом. Я думаю, что мы можем понять какой-то уровень разочарования, потому что это длительный и непростой процесс. Предоставленный Грузии План действий по членству в НАТО (ПДЧ) – это технический инструмент, чтобы помочь осуществить реформы в ходе подготовки к вступлению. В случае Грузии это уже превратилось в какой-то политический вопрос. Но факт, что мы уже дали Грузии все инструменты, чтобы готовиться к членству», — отметил американский дипломат.



«В Грузии есть офис НАТО, здесь работают советники и наша военная команда в министерстве обороны. И еще много поддержки от стран-членов НАТО, поддержка реформ, поддержка Европейского Союза – все это для того, чтобы помочь Грузии подготовиться быть независимой, процветающей страной. Это длинный путь. Есть и политические вопросы, связанные с этим», — подчеркнул он.



Лахью напомнил, что в настоящее время между Грузией и НАТО действует программа военной поддержки, которую Альянс решил оказывать Грузии во время саммита в Уэльсе.



По его словам, в министерстве обороны Грузии в настоящее время работает 17 военных советников НАТО. Они помогают в разработке реформ в разных отраслях оборонного ведомства: логистике, военной полиции, организации, самоорганизации и так далее. Кроме того, в Грузию от НАТО направлено семеро дипломатов – это специалисты, которые работают над реформами не только в сфере обороны, но и в области гражданской службы. «Каждая страна-член НАТО должна иметь профессиональные гражданские службы, которые работают вне политики», — отметил Лахью.



В Грузии также действует совместный тренировочный центр НАТО, в котором работают шесть офицеров из стран-членов НАТО. Там проходит подготовка грузинских солдат по стандартам НАТО и в будущем будут готовить солдат других стран-партнеров.

«Это показывает, что у Грузии очень серьезная поддержка от многих стран. 20 стран НАТО сейчас платят зарплату находящимся здесь офицерам и специалистам, чтобы поддержать реформы в Грузии», — отметил Лахью.



При этом американский дипломат подчеркнул, что сотрудничество НАТО с Грузией не является угрозой соседям, потому что присутствие в стране крупных сил Альянса не планируется.



«Это непонимание действий НАТО в России и в других русскоговорящих странах происходит, видимо, оттого, что они ожидают, что мы будем действовать как Россия во времена Варшавского договора. Однако НАТО – совершенно другая организация. Каждый член НАТО принимает свои решения независимо. И каждый член НАТО использует Альянс как инструмент защиты своей независимости», — подчеркнул дипломат.



Лахью также ответил на вопрос «Сможет ли НАТО в случае необходимости обеспечить безопасность Грузии до тех пор, пока страна не вступила в Альянс?»



«Тот факт, что Грузия пока не вступила в НАТО не значит, что Альянс не поддерживает Грузию. Но конкретный вопрос о том, защищать ли Грузию в случае каких-то нападений на ее территории в НАТО должен решаться на основе консенсуса. Это политический вопрос. Я не могу на него ответить. Принимать конкретное решение должны члены НАТО», — пояснил глава офиса НАТО в Грузии.



При этом Лахью подчеркнул, что помощь Грузии могут предложить отдельные члены НАТО, независимо от Альянса: «Например, помощь может оказать такой друг Грузии, как Америка. И под руководством и лидерством Америки к этой помощи могут добровольно присоединиться еще какие-то страны. Поэтому Грузия сегодня не одна».



"Новости-Грузия"











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